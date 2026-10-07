به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان ،مدیر شبکه توزیع برق زرند گفت: با اعتباری بالغ بر ۳۵۰ میلیارد تومان، تبدیل ۲۵۰ کیلومتر از شبکه سیمی شهرستان به کابل خودنگهدار در چند فاز برنامه‌ریزی شده است.

وی افزود: در فاز نخست حدود ۳۰ کیلومتر از شبکه اجرا شده و در حال حاضر ۱۴ اکیپ اجرایی در قالب ۵ پیمانکار در نقاط مختلف شهرستان مشغول فعالیت هستند.

به گفته زمانی این طرح تا پایان سال اجرا می‌شود و با تکمیل آن، حدود ۵۰ هزار مشترک برق از مزایای شبکه جدید بهره‌مند خواهند شد.

افزایش استحکام، پایداری و کاهش آسیب‌پذیری شبکه برق زرند از مهمترین مزایای اجرای این طرح می‌باشد.