گامی در مسیر حقوق شهروندی؛
سامانه «سو» با هدف پیگیری نظاممند مطالبات مردمی رو نمایی شد
سامانه «سو» با هدف ایجاد بستر یکپارچه برای ثبت، ارجاع و پیگیری مطالبات و مسائل مردم در مناطق مختلف رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم
، با حضور استاندار و مسئولان استانی سامانه «سو» با هدف ایجاد بستر یکپارچه برای ثبت، ارجاع و پیگیری مطالبات و مسائل مردم در مناطق مختلف در دسترس عموم قرار گرفت.
شهروندان میتوانند با ورود به این سامانه و ایجاد حساب کاربری، مسائل و چالشهای موجود در محل سکونت خود را ثبت و برای بررسی و رسیدگی به دستگاه مربوطه ارسال کنند.
در این سامانه برای دستگاههای اجرایی نیز پنلهای کاربری اختصاصی پیشبینی شده است تا گزارشهای ثبتشده پس از ارجاع، در مسیر مشخص و قابل پیگیری قرار گیرد و دستگاه مربوطه نسبت به بررسی و رفع مسئله اقدام کند.
یکی از قابلیتهای مهم سامانه «سو»، امکان اطلاعرسانی مرحلهبهمرحله به ثبتکننده گزارش است؛ بهگونهای که کاربر میتواند از طریق پیامک و پنل شخصی خود، روند رسیدگی به گزارش و وضعیت اقدامات انجامشده را دنبال کند.
این سامانه همچنین با ایجاد سازوکار مشخص برای احراز هویت کاربران و ثبت گزارشها، زمینه کاهش گزارشهای غیرواقعی و افزایش دقت در رسیدگی به مطالبات مردمی را فراهم میکند.
شهروندان میتوانند با جستجوی آدرس اینترنتی sooapp.ir
مطالبات خود را ثبت و پیگیر کنند.