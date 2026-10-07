سامانه «سو» با هدف ایجاد بستر یکپارچه برای ثبت، ارجاع و پیگیری مطالبات و مسائل مردم در مناطق مختلف رونمایی شد.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم ، با حضور استاندار و مسئولان استانی سامانه «سو» با هدف ایجاد بستر یکپارچه برای ثبت، ارجاع و پیگیری مطالبات و مسائل مردم در مناطق مختلف در دسترس عموم قرار گرفت.

شهروندان می‌توانند با ورود به این سامانه و ایجاد حساب کاربری، مسائل و چالش‌های موجود در محل سکونت خود را ثبت و برای بررسی و رسیدگی به دستگاه مربوطه ارسال کنند.



در این سامانه برای دستگاه‌های اجرایی نیز پنل‌های کاربری اختصاصی پیش‌بینی شده است تا گزارش‌های ثبت‌شده پس از ارجاع، در مسیر مشخص و قابل پیگیری قرار گیرد و دستگاه مربوطه نسبت به بررسی و رفع مسئله اقدام کند.

یکی از قابلیت‌های مهم سامانه «سو»، امکان اطلاع‌رسانی مرحله‌به‌مرحله به ثبت‌کننده گزارش است؛ به‌گونه‌ای که کاربر می‌تواند از طریق پیامک و پنل شخصی خود، روند رسیدگی به گزارش و وضعیت اقدامات انجام‌شده را دنبال کند.

این سامانه همچنین با ایجاد سازوکار مشخص برای احراز هویت کاربران و ثبت گزارش‌ها، زمینه کاهش گزارش‌های غیرواقعی و افزایش دقت در رسیدگی به مطالبات مردمی را فراهم می‌کند.