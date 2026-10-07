به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مشکل تأمین آب شرب روستای امان‌آباد تا پایان هفته به‌صورت ریشه‌ای حل می‌شود.

به‌رغم محدودیت‌های اعتباری، با پیگیری فرماندار شهرستان اراک و تلاش شبانه‌روزی مدیریت و کارکنان شرکت آب و فاضلاب شهرستان اراک، عملیات حفاری، جدارگذاری، احداث تأسیسات برق و اجرای پمپاژ چاه جدید تأمین آب شرب روستای امان‌آباد انجام شد.

با تکمیل عملیات تجهیز نهایی چاه تا پایان هفته، مشکل تأمین آب شرب این روستا به‌صورت ریشه‌ای برطرف خواهد شد و پایداری تأمین آب مورد نیاز اهالی امان‌آباد ارتقا خواهد یافت.

این اقدام در راستای پیگیری مستمر مسائل و مطالبات روستاییان و با هدف تأمین پایدار یکی از اساسی‌ترین نیاز‌های مردم منطقه انجام شده است.