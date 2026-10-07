استاندار یزد : نمایشگاه گردشگری یزد، فرصتی است تا مردم با داشته‌های تاریخی، طبیعی و زیست‌محیطی خود که گاه حتی از آنها بی‌خبرند، پیوندی دوباره برقرار کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، محمدرضا بابایی در آیین بازدید از نمایشگاه ملی گردشگری و صنایع وابسته، برگزاری این رویداد را اقدامی کم‌نظیر خواند و گفت: برگزاری این نمایشگاه، دعوتی است برای اینکه مردم با توانمندی‌ها و امکانات موجود در استان آشنا شوند.

وی با اشاره به اینکه غرفه‌های شکل‌گرفته در این نمایشگاه، نمایی از ظرفیت‌های تمام شهرستان‌های استان یزد است، افزود: این نمایشگاه سابقه نداشته به این شکل برگزار شود؛ از معرفی گردشگری بخش‌های مختلف و صنایع دستی گرفته تا به نمایش درآوردن تنوع زیست‌محیطی استان یزد، همگی در راستای این است که مردم با داشته‌های خود آشنا شوند. هدف این است که این جاذبه‌ها در ذهن مردم بنشیند تا نه تنها یزدی‌ها، بلکه هموطنانمان در سراسر کشور از این ظرفیت‌ها بهره‌مند شوند.

استاندار یزد با ابراز تأسف از اینکه بسیاری از بخش‌های گردشگری یزد برای خودِ مردم استان یزد نیز ناشناخته است، به آمار قابل تأمل میراث تاریخی یزد اشاره کرد و گفت: شاید مردم ندانند ما ۶ هزار اثر شناسایی‌شده، ۲ هزار اثر ثبت ملی و ۱۱ اثر ثبت جهانی از جمله بافت تاریخی و زینت‌آلات سنتی داریم. اینها واقعاً افتخارات یزد هستند و برای توسعه گردشگری باید بیش از پیش به مردم معرفی شوند.

بابایی در ادامه با تأکید بر اینکه دولت چهاردهم نگاه ویژه‌ای به زیرساخت‌ها دارد، از اقدامات عملی در این حوزه خبر داد: ما در حال فراهم کردن زیرساخت‌های لازم هستیم تا مردم بتوانند به راحتی از یزد بازدید کنند. در حوزه ناوگان هوایی، شرکت «یزدایر» گام‌های بزرگی برداشته است و در بخش ریلی نیز، دو رام قطار (یکی از مجموعه چادرملوی اردکان و دیگری بخش خصوصی) در حال ساخت است که در ۶ ماه آینده مسیر یزد-تهران و یزد-مشهد را متحول خواهد کرد.

استاندار همچنین به طرح‌های احیای میراث فرهنگی اشاره کرد و افزود: قنات ۸۰ کیلومتری زارچ را بازسازی می‌کنیم تا مردم بیایند و ببینند گذشتگان ما با چه سختی این شاهکار را خلق کردند. همچنین بازار قدیمی یزد که متأسفانه با گچ‌کاری‌های غیرکارشناسی آسیب دیده بود، در حال بازگشت به حالت اصیل و زیبایی سابق خود است.