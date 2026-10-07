به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، استاندار در این دیدار‌ها با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای فراجا، بر ضرورت ادامه مسیر شهدا و تکریم خانواده‌های معظم آنان تأکید کرد.

هاشمی بر ضرورت حفظ فرهنگ ایثار و شهادت و تکریم خانواده‌های معظم شهدا تأکید کرد و گفت: خانواده‌های شهدا نه‌تنها موجب افتخار محله و شهر خود هستند، بلکه آبروی استان و کشور به شمار می‌روند و همه مسئولان باید قدردان ایثار و فداکاری آنان باشند.

وی افزود: حفظ خون شهدا و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، وظیفه‌ای مهم و ضروری است و هرجا نام و یاد شهدا زنده نگه داشته شود، عنایت و برکت آنان نیز شامل حال جامعه خواهد شد.

سردار سرتیپ دوم شجاعی نسب فرمانده انتظامی استان هم با اشاره به جایگاه شهدای فراجا، این شهدا را از شهدای مظلوم و گمنام عرصه امنیت کشور دانست و از خانواده‌های آنان به عنوان سرمایه‌های ارزشمند نظام و جامعه یاد کرد.

گفتنی است نیروی انتظامی استان ۱۷۳ شهید تقدیم نظام و انقلاب کرده است.