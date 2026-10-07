به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی ظفر محمدی در جلسه راهبری پایاب سد سهند در هشترود تکمیل واحد عمرانی ۲ و ادامه عملیات واحد‌های ۳ و ۴ را خواستار شد و بر پیگیری موضوعات و اتخاذ تصمیمات لازم برای رفع مشکلات و تسریع در اجرای مراحل عمرانی پایاب سد سهند تأکید کرد.

یوسف غفارزاده مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان‌شرقی نیز گفت: تکمیل زیرساخت‌های پایاب می‌تواند زمینه افزایش سطح زیرکشت آبی، ارتقای بهره‌وری کشاورزی و تقویت فعالیت‌های تولیدی منطقه را فراهم کند و از این رو همکاری همه دستگاه‌های دخیل برای پیشبرد عملیات اجرایی اهمیت دارد.

وی با بیان اینکه ۲۰ هزار هکتار از پایاب کل سد‌های استان کار نشده است افزود: شبکه پایاب سد‌های آیدوغموش و سهند ۲ شبکه بزرگ استانی هستند.

ابراهیم حسنی فرماندار شهرستان هشترود هم بر فعالیت آب بران در پایاب سد سهند تاکید و مشکل عمده کشاورزان و سرمایه‌گذاران را نبود برق در پایاب سد عنوان کرد و احداث پست برق مجزا را در محل سد برای برق رسانی به شبکه پایاب خواستار شد.

حسنی افزود: شبکه سد سهند دارای پنج واحد عمرانی است که واحد عمرانی یک تکمیل و به کشاورزان تحویل داده شده و واحد عمرانی ۲ با ۲۱۰۰ هکتار شامل ۹ روستا دارای بیش از ۲۲ درصد پیشرفت فیزیکی است.

وی گفت: واحد‌های عمرانی ۳ و ۴ هم با ۲ هزار هکتار بیش از ۵۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارند و در صورت تکمیل پنج واحد عمرانی، زمینه اشتغال برای بیش از هفت هزار نفر در این پایاب‌ها فراهم و منطقه به قطب کشاورزی و کشت محصولات صیفی‌جات و محصولات کشاورزی تبدیل خواهد شد.