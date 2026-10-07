دیوان محاسبات کشور نسبت به ریسک تمرکز زیرساخت‌های بانکداری و ضرورت افزایش تاب‌آوری شبکه بانکی کشور هشدار پیشگیرانه داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دیوان محاسبات کشور نسبت به ریسک تمرکز زیرساخت‌های بانکداری و ضرورت افزایش تاب‌آوری شبکه بانکی کشور هشدار پیشگیرانه داد.

بخش عمده خدمات بانکداری متمرکز ۲۸ بانک و مؤسسه اعتباری کشور توسط تعداد محدودی شرکت ارائه می‌شود و تمرکز بیش از ۸۰ درصدی زیرساخت سامانه جامع بانکداری متمرکز و سوئیچ پرداخت کشور در تعداد محدودی شرکت، استمرار خدمت‌رسانی در صورت بروز اختلال فنی را با مخاطره مواجه می‌کند.

دیوان محاسبات کشور در چارچوب وظایف قانونی خود در نظارت بر نحوه عملکرد دستگاه‌های اجرایی و صیانت از منابع عمومی، در هشداری پیشگیرانه به بانک مرکزی، بر ضرورت تدوین و اجرای فوری برنامه عملیاتی برای تنوع‌بخشی به ارائه‌دهندگان خدمات، استفاده از زیرساخت‌های توزیع‌پذیر و پیش‌بینی سازوکار‌های پشتیبان تأکید می‌کند.