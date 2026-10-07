استاندار کرمانشاه، حذف واسطه‌ها و دلالان را یکی از راهکارهای مهم برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی دانست و اظهار کرد: باید در هر منطقه شهر کرمانشاه یک مکان برای عرضه مستقیم کالا ایجاد شود تا با حذف واسطه‌ها، کالاهای اساسی با قیمت مناسب به دست مردم برسد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، دکتر منوچهر حبیبی در جلسه ستاد تنظیم بازار استان، افزود: تمامی دستگاه‌های اجرایی باید هر سوله، زمین و فضای مناسبی را که در اختیار دارند و قابلیت استفاده برای عرضه مستقیم کالا را دارد، در اختیار ستاد تنظیم بازار قرار دهند. استاندار کرمانشاه با تأکید بر اینکه در روزهای آینده تمامی سوله‌ها و اماکن در اختیار دستگاه‌های اجرایی برای این منظور شناسایی خواهد شد، گفت: دشمن یک جنگ تمام‌عیار اقتصادی را علیه کشور به راه انداخته است و ما باید با خنثی کردن ترفندها و برنامه‌های دشمن، بیش از گذشته برای حفظ قدرت خرید و معیشت مردم تلاش کنیم.

حبیبی تصریح کرد: از امکانات و ظرفیت‌های موجود استان باید به بهترین شکل برای کمک به کاهش قیمت‌ها و توسعه عرضه مستقیم کالا استفاده کنیم. در همین راستا، به‌زودی جلسه‌ای با تولیدکنندگان استان برگزار خواهد شد تا زمینه عرضه مستقیم تولیدات و کالاهای اساسی آنها در بازارچه‌های عرضه مستقیم فراهم شود.

وی تأکید کرد: تمامی فرایندها و بسترهای لازم برای عرضه مستقیم کالا در کرمانشاه باید پیش‌بینی و فراهم شود و هیچ‌گونه کوتاهی در این زمینه پذیرفتنی نیست.

استاندار کرمانشاه با بیان اینکه همه دستگاه‌های اجرایی باید اجرای این برنامه را یک کار ویژه و فراتر از برنامه‌های معمول خود بدانند، گفت: این موضوع یکی از مهم‌ترین اقدامات استان برای حمایت از معیشت مردم است و همه دستگاه‌ها باید در اجرای آن همکاری جدی داشته باشند.

حبیبی اعلام کرد: بزودی نخستین مکان عرضه مستقیم کالا در شهر کرمانشاه راه‌اندازی خواهد شد و شهرداری کرمانشاه نیز مکان‌هایی در چند نقطه شهر را برای این منظور در نظر گرفته است.

سایر دستگاه‌ها نیز باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن مکان‌های مناسب خود را شناسایی و برای راه‌اندازی مراکز عرضه مستقیم کالا در اختیار ستاد تنظیم بازار قرار دهند.