رزمایش بزرگ «صلابت زاگرس» با هدف ارزیابی آمادگی دستگاه‌های اجرایی در مواجهه با زلزله احتمالی ۶ و ۷ دهم ریشتری و پیامد آن، در شیراز و شهر صدرا آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیرکل مدیریت بحران استانداری فارس گفت: این رزمایش امروز پانزدهم مهرماه از ساعت ۸ و ۳۰ دقیقه با هدف ایجاد هماهنگی حداکثری میان دستگاه‌های امدادی، بخش خصوصی، سمن‌ها و مشارکت مردم آغاز شد.

غلامی با تأکید بر اینکه این رزمایش کاملاً واقع‌گرایانه طراحی شده‌است، از مردم خواست با شنیدن صدا‌های احتمالی انفجار، آتش‌سوزی یا آژیر‌های امدادی در محدوده ورودی شهر صدرا، نگران نباشند. این اقدامات بخشی از شبیه‌سازی دقیق شرایط بحرانی برای ارزیابی عملکرد واکنش سریع دستگاه‌های مسئول است.

ظرفیت‌سنجی برای تاب‌آوری اجتماعی

او محور اصلی این رزمایش را افزایش تاب‌آوری جامعه عنوان کرد و افزود: هدف ما این است که هشدار‌ها صرفاً در لایه‌های مدیریتی باقی نماند و به آخرین حلقه جامعه منتقل شود.

غلامی بیان کرد: در این رزمایش، عملکرد بیش از ۴ هزار و ۵۰۰ نیروی عملیاتی، ۱۶۰ دستگاه اجرایی و ۲ هزار و ۴۰۰ ماشین‌آلات سنگین و نیمه‌سنگین در میدان عمل سنجیده می‌شود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری فارس با اشاره به نقش کلیدی رسانه‌ها در مدیریت بحران، تصریح کرد: رسانه‌ها باید در کنار دستگاه‌های مسئول، اعتماد عمومی را حفظ کرده و با مقابله با شایعات، به آرامش‌بخشی جامعه در لحظات بحرانی کمک کنند.

زنجیره امداد از محلات تا دستگاه‌های اجرایی

غلامی افزود: در برنامه طراحی‌شده، وظایف مشخصی برای تمامی دستگاه‌ها از جمله بنیاد مسکن، آتش‌نشانی، شرکت‌های خدمات‌رسان زیرساختی و بخش خصوصی تعریف شده است.

وی ادامه داد: همچنین مقرر شده است در صورت بروز بحران‌های واقعی، مکان‌های امن و از پیش تعیین‌شده برای اسکان اضطراری و توزیع خدمات حیاتی نظیر آب، نان و امکانات بهداشتی در دسترس شهروندان قرار گیرد.

مدیرکل مدیریت بحران فارس در پایان گفت: این رزمایش فرصتی است تا با شناسایی نقاط قوت و ضعف زنجیره اطلاع‌رسانی و عملیاتی، گامی عملی در مسیر حفاظت از جان و مال مردم برداشته شود. گزارش‌های ارزیابی این مانور، پس از جمع‌بندی در ستاد مدیریت بحران استان برای اصلاح فرآیند‌ها و ارتقای سطح آمادگی‌ها مورد تحلیل قرار خواهد گرفت.