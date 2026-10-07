به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، دادستان عمومی و انقلاب رودبارجنوب از پلمب سه واحد صنفی عرضه‌کننده محصولات و نهاده‌های کشاورزی به دلیل احراز تخلفات صنفی و بهداشتی و عرضه و نگهداری سموم ممنوعه، اقلام غیرمجاز و قاچاق خبر داد.

حامد محمدی در جریان بازدید میدانی از واحد‌های صنفی عرضه‌کننده محصولات و نهاده‌های کشاورزی شهرستان رودبارجنوب، بر ضرورت رعایت قوانین و مقررات و صیانت از حقوق عمومی تأکید کرد.

این بازدید با حضور دادستان رودبارجنوب، نماینده تعزیرات حکومتی، رئیس جهاد کشاورزی، کارشناسان جهاد کشاورزی، مسئولان اتحادیه و صنف مربوطه و سایر مسئولان ذی‌ربط انجام شد و در جریان آن، تخلفات و نواقص قابل توجهی در سه واحد صنفی شناسایی و احراز شد.

با توجه به نوع و اهمیت تخلفات و با هدف جلوگیری از ادامه فعالیت غیرمجاز و عرضه اقلام ممنوعه و فاقد مجوز، دستور پلمب این سه واحد صادر و واحد‌های مذکور با حضور مسئولان مربوطه پلمب شدند.