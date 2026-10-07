مردم نیکوکار شهرستان قیروکارزین، ۵۴ واحد خون به بیماران نیازمند اهدا کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس شعبه جمعیت هلال احمر قیروکارزین گفت: در راستای اجرای طرح حمایت ماندگار، گروه سیار مرکز انتقال خون جهرم در این شهرستان مستقر و اقدام به خونگیری از مردم کردند.

ایوب مرزبان افزود: در این برنامه مردم قیروکارزین ۵۴ واحد خون به بیماران نیازمند اهدا کردند.

این برنامه با هدف ترویج فرهنگ اهدای خون و تقویت روحیه نوع دوستی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی برگزار شد.

با هر اهدای خون، جان سه نفر را می‌توان نجات داد

اگر فردی اهدای خون را از سن هفده سالگی آغاز کند و تا سن ۷۶ سالگی، هر ۵۶ روز یک بار خون دهد، ۴۸ گالون خون اهدا کرده و با این کار جان بیش از هزار نفر را نجات می‌دهد.

گلبول های قرمز، پلاکت، پلاسما و کرایو(Cryoprecipitate) چهار نوع فرآورده اصلی است که از خون های اهدایی تولید می شود.





