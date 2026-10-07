

به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، به مناسبت روز ملی روستا و عشایر، ۱۵ مهر، برنامه جریان روستا با بررسی نقش روستائیان در تولید و فرهنگ ایرانی سه شنبه شب روی آنتن شبکه یک پخش شد.

در این برنامه با حضور مسئولان ملی حوزه روستا و عشایر، دهیاران، پژوهشگران، کارآفرینان، تولیدکنندگان و نمایندگان جوامع روستایی و عشایری ظرفیت‌ها، مسائل و تجربه‌های پیشرفت روستا‌ها و عشایر ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفت.



همچنین تجربه‌های واقعی پیشرفت و آبادانی روستاها، ظرفیت‌های تولید و اشتغال، مهاجرت معکوس جوانان، مسائل عشایر، مدیریت محلی، زیرساخت‌های روستایی و به عنوان مهم‌ترین موانع توسعه از محور‌های این برنامه بود.

حسن غلامی کریم آباد، مشاور روستایی فراکسیون کشاورزی، روستایی مجلس شورای اسلامی، در این برنامه گفت: در بررسی راهکارهای توسعه روستایی، تأکید شده است که مدل‌های سنتی که در آن متخصصان از مراکز پایتخت برای روستاهای مختلف، نسخه‌های یکسان می‌پیچند، کارآمد نیستند. برخلاف این رویکرد، تجربه‌ی موفق در خراسان رضوی نشان داده است که اگر به جامعه محلی و جوانان روستا ظرفیت داده شود تا مسائل خود را شناسایی و بنویسند، آن‌ها خود به عنوان حل‌کننده مسایل وارد عمل می‌شوند.

حجت ورمزیاری، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران، در این برنامه گفت: تقویت بخش روستایی و حمایت از تولید محصولات سالم، نه تنها کلید اقتدار ملی و امنیت کشور است، بلکه می‌تواند با تضمین سلامت عمومی، هزینه‌های گزاف درمانی و چالش‌های زیست‌محیطی شهرها را به شدت کاهش دهد.

حسن ساجدی، فعال رسانه‌ای و مستندساز حوزه روستا، هم گفت: امروزه ما برنامه‌سازان نباید تنها به پخش تصاویر اکتفا کنیم. وظیفه ما «جریان‌سازی» است. ما باید به عنوان یک «مطالبه‌گر» در کنار دوربین، برای جلوگیری از خالی شدن روستاها از سکنه تلاش کنیم. اگر نخواهیم از این واقعیت تلخ صحبت کنیم، وظیفه اخلاقی ما به عنوان ایرانی به ما می‌گوید که باید به داد بی‌صداهای روستا برسیم.