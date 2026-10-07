به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شبکه المسیره؛ یحیی سریع سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن اعلام کرد که نیرو‌های مسلح یمن، فرودگاه ملک خالد ریاض را با چند پهپاد هدف قرار دادند و این عملیات موفقیت آمیز باعث تعلیق پرواز‌ها در این فرودگاه شده است.

وی افزود: نیرو‌های مسلح یمن در دو عملیات پهپادی و موشکی فرودگاه بین المللی اب‌ها و پایگاه هوایی خمیس مشیط را هدف قرار داده‌اند که به توقف پرواز‌های فرودگاه آب‌ها و خسارت در پایگاه خمیس مشیط منجر شده است.

یحیی سریع اضافه کرد: نیرو‌های مسلح یمن در عملیاتی دیگر، اردوگاه الدغاریر در جیزان، اردوگاه عاکفه در عسیر و اردوگاه الموسم در جیزان را با شمار زیادی موشک بالستیک و پهپاد هدف قرار داده‌اند.

سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن افزود: این عملیات ده‌ها کشته و زخمی از جمله نظامیان و افسران سعودی داشت و در نتیجه آن چند انبار اسلحه دچار حریق شدند.

سرنگونی پهپاد سعودی در استان جوف یمن

یحیی سریع گفت: نیروهای مسلح یمن همچنین یک فروند پهپاد CH-۴ متعلق به عربستان را در آسمان استان الجوف سرنگون کردند.