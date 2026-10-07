به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی محمد طوسی افزود: این طرح‌ها با تخصیص ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان در قالب اصلاح شبکه، احداث مخزن و تقویت شبکه آب از طریق حفر چاه انجام می‌شود.

وی اضافه کرد: با بهره برداری از این طرح‌ها ۲۲ هزار خانوار روستایی از آب آشامیدنی سالم، بهداشتی و پایدار بهرمند خواهند شد.

به گفته مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مراغه، برای تامین آب شرب پایدار در سه روستا نیز مخرن و در چندین روستا چاه جدید حفر می‌شود.

وی افزود: بخشی از شبکه توزیع آب روستا‌های مراغه به علت عمر زیاد فرسوده شده که اصلاح و تعویض آنها در اولویت کاری قرار دارد.

طوسی گفت: اجرای این طرح‌ها موجب پایدارسازی آب آشامیدنی روستا‌ها، رضایت مندی اهالی و تثبیت جمعیت روستایی و حتی مهاجرت معکوس روستاییان را به دنبال خواهد داشت.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مراغه خاطر نشان کرد: در یک سال اخیر اقدامات متعددی در حوزه آب روستایی انجام شده است که از آن جمله می‌توان به توسعه شبکه، اصلاح شبکه‌های فرسوده روستا‌ها و تعویض کنتور‌های خراب اشاره کرد.