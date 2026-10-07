به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ حجت‌الاسلام مختار امیری معاون پرورشی و فرهنگی اداره‌کل آموزش و پرورش خوزستان گفت: انتخاب رشته بسیار مهم است و مقدمه سرنوشت و آینده دانش‌آموزان و خانواده‌ها و مقدمه شغل و تحصیلات آینده آنان محسوب می‌شود؛ بنابراین خانواده‌ها و دانش‌آموزان باید با دقت بررسی کنند.

او افزود: پیشنهاد می‌شود به مجموعه آموزشی که با دقت انتخاب شده مراجعه کنند و از انتخاب رشته بعضاً غیرتخصصی خودداری کنند.

معاون پرورشی و فرهنگی اداره‌کل آموزش و پرورش خوزستان با اشاره به راه اندازی ۳۶ پایگاه انتخاب رشته در استان گفت: تعرفه خدمات برای فرهنگیان، ایثارگران و کسانی که زیر پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند، ۵۰ درصد تخفیف دارد. تعرفه‌های این مراکز از بیشتر استان‌های کلان‌شهر نیز پایین‌تر است و خدمات با مناسب‌ترین شکل ممکن و با بهترین افراد ارائه می‌شود.

حجت الاسلام امیری افزود: داوطلبان می‌توانند تا روز پنجشنبه از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ ظهر و بعدازظهر از ۱۶ تا ۲۰ برای انتخاب رشته به این پایگاه‌ها مراجعه کنند.

او ادامه داد: متقاضیان باید هر چه زودتر برای مشاوره اقدام کنند و منتظر تمدید فعالیت این پایگاه‌ها نمانند.