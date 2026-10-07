به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی ، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان درخصوص وضعیت تولید انار نسبت به سال گذشته گفت: گرمای تابستان، خشکسالی و محدودیت منابع آبی از مهم‌ترین عوامل مؤثر بر کاهش تولید هستند و پیش‌بینی می‌شود تولید انار استان در سال جاری حدود ۲۰ درصد نسبت به سال گذشته کاهش داشته باشد.

محسن اسفندیاری، افزود: از مجموع حدود ۳ هزار و ۷۰۰ هکتار باغ انار در خراسان جنوبی، حدود ۳ هزار و ۶۳۰ تن هکتار بارور و حدود ۷۰ هکتار غیربارور است و بیش از ۹۸ درصد باغ‌های انار استان در مرحله باردهی قرار دارند.

وی با اشاره به عملکرد باغ‌های انار استان گفت: متوسط عملکرد انار در خراسان جنوبی حدود ۸ هزار و ۴۲۰ کیلوگرم در هکتار است و با توجه به شرایط موجود، میزان تولید این محصول در سال جاری ۳۰ هزار و ۶۰۰ تن پیش‌بینی می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان افزود: شهرستان فردوس با حدود ۱۹۰۰ هکتار باغ انار، بیشترین سطح زیرکشت این محصول را در استان دارد و پیش‌بینی می‌شود تولید انار در این شهرستان به حدود ۱۰ هزار و ۵۰۰ تن برسد.

اسفندیاری با بیان اینکه خشکسالی در کوتاه‌مدت لزوماً موجب کاهش سطح باغ‌های انار نمی‌شود، افزود: در شرایط کم‌آبی، ابتدا عملکرد و میزان تولید درختان کاهش پیدا می‌کند، اما در صورت تداوم محدودیت منابع آبی، باغ‌های کم‌آب و خشک‌شده به تدریج از چرخه تولید خارج می‌شوند و در ادامه سطح باغ‌های مولد نیز کاهش می‌یابد.

وی مقدار آب در دسترس و کیفیت آب آبیاری را از مهم‌ترین عوامل مؤثر بر تولید انار دانست و گفت: دمای بالا در زمان گلدهی و تشکیل میوه، سرمای دیررس بهاره، بارندگی در زمان گلدهی و تشکیل میوه، آفات و بیماری‌ها به‌ویژه کرم گلوگاه انار، مدیریت تغذیه و کوددهی، هرس و مدیریت تاج درخت و نحوه آبیاری از دیگر عوامل اثرگذار بر میزان و کیفیت محصول هستند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان در خصوص راهکار‌های افزایش عملکرد باغ‌های انار گفت: توسعه آبیاری نوین، اصلاح و احیای باغ‌های قدیمی و جایگزینی باغ‌های کم‌بازده، استفاده از ارقام تجاری و سازگار با شرایط اقلیمی، اصلاح روش‌های تغذیه، مدیریت هرس و تاج درخت و کنترل آفات و بیماری‌ها از جمله اقداماتی است که می‌تواند به افزایش بهره‌وری باغ‌ها کمک کند.

اسفندیاری توسعه صنایع فرآوری و بسته‌بندی را نیز یکی از ظرفیت‌های مهم بخش انار دانست و گفت: توجه به فرآوری و بسته‌بندی می‌تواند علاوه بر کاهش خام‌فروشی، به افزایش ارزش افزوده محصول، بهبود بازاررسانی و ایجاد فرصت‌های بیشتر برای عرضه انار کمک کند.

وی افزود: انار «شیشه‌کپ» از ارقام مهم صادراتی کشور محسوب می‌شود که خاستگاه آن شهرستان فردوس است.