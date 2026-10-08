به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ از جنگ ۱۲ روزه تا کنون ۹۰ دانش آموز در استان اصفهان آسمانی شدند.

دانش آموزانی که هر ساله به سالن‌های سینما می‌آمدند و با پرواز پروانه‌ها بر فراز شهر در جشنواره فیلم کودک و نوجوان به دنبال رویا‌های خود بر پرده نقره‌ای بودند. اما حالا روح پاک این دانش آموزان و ۱۶۸ دانش آموز مدرسه شجره طیبه میناب همراه پروانه‌ها به پرواز درآمده‌اند.

میناب جان ایران شعار امسال جشنواره است که همراه با بخش جنبی آثاری با این موضوع را برای مخاطب کودک و نوجوان به نمایش درآمده است.

توجه ویژه به بخش میناب در جشنواره سی و هشتم شروع مسیری برای جاودانه کردن نام این شهدا با ساخت آثار هنریست.