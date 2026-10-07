به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ برخی از مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان در تاریخ ۱۵ مهر را می‌توانید در این خبر ببینید.

مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های چین

شینهوا

درخواست چین از جامعه جهانی برای تداوم حمایت از صلح و توسعه کشور‌های آفریقایی

دبیر کل حزب‌الله: خروج نیرو‌های اسرائیلی، پیش‌شرط حل‌وفصل درگیری است

افزایش قیمت جهانی نفت در معاملات ششم اکتبر

افزایش کسری تجاری آمریکا در ماه اوت

اعمال محدودیت خروج از پایگاه‌های نظامی آمریکا در اوکیناوا پس از بازداشت یک تفنگدار آمریکایی به ظن سرقت و قتل

آزمایش موفق موشک کروز «فاتح-۴» پاکستان

تحلیل شینهوا از تلاش عربستان برای تغییر موازنه قدرت در برابر حوثی‌ها با پیمان دفاعی و عملیات نظامی در یمن

چاینا دیلی

دبیرکل سازمان ملل خواستار تبدیل آتش‌بس غزه به آتش‌بس دائمی شد

بازداشت تفنگدار آمریکایی در اوکیناوا بار دیگر خشم و بی‌اعتمادی مردم ژاپن نسبت به پایگاه‌های آمریکا را برانگیخت

واکنش گسترده به انتشار ویدئوی عذرخواهی زانو‌زده مهماندار یک شرکت هواپیمایی چینی

رشد استفاده جهانی از مدل‌های هوش مصنوعی ساخت چین

آغاز روند بیمه‌کردن ربات‌های هوشمند؛ صنعت بیمه چین به‌دنبال پوشش خطرات ناشی از ربات‌هاست

سفر‌های تعطیلات روز ملی، توان حمل‌ونقل و پویایی اقتصادی چین را به نمایش گذاشت

کارشناسان در نشست لندن خواستار درک جامع‌تر جهان از مسیر توسعه و نوسازی چین شدند

گلوبال تایمز

چین بار دیگر مخالفت قاطع خود را با فروش تسلیحات آمریکا به منطقه تایوان اعلام کرد

افشای جزئیات تیراندازی مرگبار به بیش از ۲۰ شهروند چینی هنگام فرار از یک مرکز کلاهبرداری در میانمار

۳. خودرو‌های چینی در نمایشگاه خودرو بخارست توجه بازدیدکنندگان اروپایی را جلب کردند

۴. رشد سفر گردشگران چینی به اروپا در تعطیلات روز ملی

۵. بوداپست به یکی از مقاصد مورد توجه گردشگران چینی در تعطیلات روز ملی تبدیل شد

۶. ظهور مشاغل جدید در چین هم‌زمان با تحول فناوری، صنایع و الگو‌های کسب‌وکار

۷. رونق تور‌های شبانه در شهر‌های مختلف چین و افزایش مصرف در تعطیلات روز ملی

سی‌جی‌تی‌ان

اسرائیل فلسطینی‌ها را به گسترش عملیات نظامی علیه تشکیلات خودگردان تهدید کرد

سه سال پس از آغاز جنگ غزه؛ تلاش‌های بین‌المللی برای راه‌حل دوکشوری همچنان با بن‌بست روبه‌روست

ایران همچنان آمادگی خود را برای مذاکره با آمریکا اعلام کرده، اما موضوع تنگه هرمز را محور مذاکرات می‌داند

چین از فرانسه و آلمان خواست اتحادیه اروپا را به سمت حمایت‌گرایی تجاری سوق ندهند

چین برنامه آموزش ۱۰ هزار مهندس از کشور‌های در حال توسعه را طی پنج سال آینده اعلام کرد

همکاری چین و جهان عرب وارد مرحله تازه‌ای شده است

هشدار مقام امنیتی ایران درباره آمادگی نیرو‌های مسلح برای پاسخ به هرگونه خطای محاسباتی آمریکا و اسرائیل

روزنامه مردم

برگزاری جشنواره تئاتر تیانجین در خیابان‌ها و بنا‌های تاریخی این شهر در جریان تعطیلات روز ملی

استقبال گردشگران از جاذبه‌های فرهنگی و تاریخی چین در تعطیلات روز ملی

ادامه رونق سفر‌های داخلی و افزایش فعالیت‌های فرهنگی و گردشگری در سراسر چین

توسعه کاربرد‌های سامانه موقعیت‌یابی و ناوبری بیدو در زندگی و اقتصاد چین

توسعه صنعت تحویل سریع مرسولات چین با تمرکز بر افزایش کیفیت خدمات

رشد گردشگری روستایی چین در تعطیلات روز ملی

افزایش همکاری‌های فرهنگی و گردشگری میان شهر‌های مختلف چین در تعطیلات طولانی روز ملی

چاینا اکونومیک دیلی

تقویت مصرف داخلی چین در تعطیلات روز ملی و افزایش فعالیت بازار‌های مصرفی

شتاب گرفتن تحول دیجیتال در صنایع چین

افزایش نقش هوش مصنوعی در تولید و خدمات

توسعه خودرو‌های انرژی نو و گسترش زیرساخت‌های شارژ در سراسر چین

ادامه رشد سرمایه‌گذاری در صنایع پیشرفته و فناوری‌های نوین

افزایش تقاضای داخلی برای سفر، فرهنگ و سرگرمی در تعطیلات

تقویت تجارت خارجی چین در شرایط تغییرات اقتصاد جهانی