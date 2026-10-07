به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در اجتماع بزرگ میدان شهدای گمنام، میدان‌داران شهریار با تأکید بر همبستگی حول محور ولایت، اعلام کردند که اتحاد مردم و نیرو‌های مسلح تحت هدایت رهبری، رمز تاب‌آوری کشور در برابر تمام توطئه‌هاست. شرکت‌کنندگان در این تجمع، دفاع از تمامیت ارضی را خط قرمز عبورناپذیر دانستند و بر تداوم حضور در میادین برای ابراز حمایت از امنیت ملی تأکید کردند .