مردم شهرستان پردیس در دویست‌وبیستمین اجتماع شبانه خود، با گرامیداشت سومین سالروز عملیات هفتم اکتبر، مقاومت مردم فلسطین و تاب‌آوری ملت ایران در برابر تحریم‌ها را دو جلوه از یک اراده شکست‌ناپذیر در برابر اشغالگری و سلطه دانستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دویست و بیستمین اجتماع شبانه مردم پردیس با محوریت تحولات فلسطین و سومین سالروز عملیات هفتم اکتبر برگزار شد. شرکت‌کنندگان در این اجتماع، مقاومت مردم فلسطین در برابر جنایات رژیم صهیونیستی را نشانه‌ای از ایستادگی ملت‌ها در برابر اشغالگری دانستند.

حاضران، جنایات چند سال اخیر در غزه را عامل افزایش نفرت و انزوای جهانی رژیم صهیونیستی عنوان کردند.در این اجتماع، رمز پایداری مقاومت فلسطین، ایمان، وحدت و روحیه ایستادگی مردم ارزیابی شد.

شرکت‌کنندگان همچنین با اشاره به توانمندی‌های ایران، بر آمادگی کشور برای عبور از فشار‌ها و تهدید‌های دشمن تأکید کردند.تاب‌آوری مردم در برابر فشار‌های اقتصادی و تحریم‌ها نیز از دیگر محور‌های این اجتماع بود.

حاضران، وحدت ملی، جوانان توانمند و ظرفیت‌های علمی، ورزشی و فناوری کشور را از عناصر قدرت ایران دانستند.آنها تأکید کردند فشار اقتصادی و تحریم نمی‌تواند اراده مردم برای دفاع از منافع ملی را تضعیف کند.

شرکت‌کنندگان همچنین بر ضرورت حمایت از جوانان و استفاده از ظرفیت‌های داخلی برای ساختن ایرانی قوی‌تر تأکید کردند. دویست و بیستمین اجتماع شبانه پردیس با تأکید بر مقاومت، تاب‌آوری و تقویت عناصر قدرت ملی به پایان رسید.