به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از سایت العربیه انگلیسی، بر اساس گزارش جدید سرویس تحقیقات کنگره، از اواخر فوریه، حداقل ۸۱ هواگرد نظامی آمریکا در جریان عملیات علیه ایران آسیب دیده یا منهدم شدند.

این گزارش که در ۵ اکتبر به‌روزرسانی شده است، می‌گوید این آمار شامل هواپیما‌های بال ثابت، بالگرد‌ها و سیستم‌های بدون سرنشین یا پهپاد‌ها می‌شود. این گزارش هشدار می‌دهد که این تعداد ممکن است به دلیل طبقه‌بندی، ادامه عملیات جنگی و فرسایش تغییر کند، در حالی که برخی از هواپیما‌های آسیب‌دیده ممکن است از آن زمان به خدمت بازگشته باشند.

بزرگترین خسارات مربوط به پهپاد‌های‌ام کیو ناین رپر (MQ-۹ Reaper) است که حداقل ۴۵ فروند از آنها در جریان عملیات علیه ایران از دست رفته‌اند. این گزارش همچنین ۱۲ فروند جنگنده اف -۱۵ استرایک ایگلز (F-۱۵E Strike Eagles) را از جمله سه فروند که در ماه مارس توسط آتش خودی بر فراز کویت و دیگری در ماه آوریل بر فراز ایران منهدم شدند، فهرست می‌کند.

طبق گزارش‌های ذکر شده توسط سرویس تحقیقات کنگره (CRS)، هشت فروند F-۱۵ بعداً در جریان حمله ایران به پایگاه هوایی موفق السلطی در اردن در ماه سپتامبر آسیب جزئی دیدند و به خدمت بازگشتند. سایر خسارات یا تلفات شامل یک فرونداِف-۳۵ لایتنینگ ۲ (F-۳۵A Lightning II)، دو فروندای-۱۰ تاندربولت ۲ (A-۱۰ Thunderbolt II)، هفت فروند هواپیمای سوخت‌گیری هوایی KC-۱۳۵ و یک فروند هواپیمای هشدار و کنترل هوایی E-۳ Sentry است.

این گزارش همچنین دو هواپیمای عملیات ویژه MC-۱۳۰J، یک بالگرد جست‌و‌جو و نجات رزمی HH-۶۰W، یک پهپاد MQ-۴C Triton و سه هواپیمای بدون سرنشین MQ-۱ را فهرست می‌کند. از جمله خسارات بالگرد می‌توان به یک بالگرد AH-۶۴ Apache که طبق گزارش‌ها بر فراز تنگه هرمز سرنگون شده، چهار بالگرد AH-۶ Little Birds که در جریان عملیات نجات منهدم شده‌اند و یک بالگرد MH-۶۰ Sea Hawk که بر فراز دریای عرب سقوط کرده است، اشاره کرد.

سرویس تحقیقات کنگره (CRS) اعلام کرد که این خسارات می‌تواند مسائل متعددی را برای نظارت کنگره ایجاد کند، از جمله اینکه آیا پنتاگون اطلاعات و بودجه کافی برای جایگزینی هواپیما‌های آسیب‌دیده دارد و اینکه آیا از دست دادن پلتفرم‌های کمیاب و قدیمی مانند E-۳ می‌تواند شکاف‌های توانمندی را در جا‌های دیگر ایجاد کند. این گزارش همچنین به فشار‌های احتمالی بر پایگاه صنعتی دفاعی آمریکا اشاره کرد و هشدار داد که ظرفیت تولید، زنجیره‌های تأمین و تقاضا‌های رقابتی، از جمله فروش نظامی خارجی، می‌تواند بر سرعت جایگزینی هواپیما‌های از دست رفته توسط پنتاگون تأثیر بگذارد.