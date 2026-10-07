مردم ولایی شهرستان پاکدشت در دویست‌وبیستمین قرار ملی خود، با تأکید بر تداوم حضور در خیابان‌ها، ایستادگی و وحدت حول محور ولایت را کلید پیروزی بر دشمنان متجاوز دانستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این اجتماع مردمی در میدان معلم (شهید امام خامنه‌ای) برگزار شد. شرکت‌کنندگان در این مراسم تأکید کردند که حفظ انسجام ملی و تکیه بر رهبری، تنها راه عبور از چالش‌ها و دستیابی به پیروزی نهایی بر دشمنان است. حاضران در این قرار ملی، بر تداوم حضور در میادین برای ابراز حمایت از مواضع کشور تأکید کردند.