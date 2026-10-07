به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ دفتر الیزابت وارن اعلام کرد این سناتور دموکرات به همراه ۲۶ قانون‌گذار دیگر، در نامه‌ای به وزارت انرژی اولویت دادن به کاهش هزینه‌های انرژی در فصل زمستان را خواستار شده‌اند.

امضاکنندگان هشدار داده‌اند افزایش قیمت‌ها می‌تواند خانواده‌های آمریکایی را میان گرم نگه داشتن خانه و تأمین نیاز‌های اولیه، مجبور به انتخاب کند. آنها همچنین حمایت وزارت انرژی از پایان جنگ و تغییر سیاست‌های انرژی برای کاهش آثار اقتصادی جنگ بر قیمت سوخت و هزینه‌های گرمایش را خواستار شدند.