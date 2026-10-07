دویست‌و‌بیستمین اجتماع مردمی شهرستان بهارستان با حضور مردم ولایت‌مدار در میادین و خیابان‌های صالحیه، گلستان و نسیم‌شهر برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شرکت‌کنندگان در پاسخ به پرسش‌هایی درباره فشار اقتصادی و تحریم‌ها، با تأکید بر وجود مشکلات اقتصادی، اعلام کردند که فشار‌های اقتصادی نباید مردم را از میدان خارج کند و مقاومت، همدلی، امید و ایستادگی را راه عبور از مشکلات دانستند.

بهارستانی‌ها همچنین مردم، وحدت و انسجام ملی، ایمان و روحیه مقاومت، توان داخلی و تکیه بر ظرفیت‌های اقتصادی کشور را از مهم‌ترین عناصر قدرت‌آفرین ایران در مواجهه با تحریم‌های دشمن عنوان کردند.