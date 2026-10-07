مردم ولایتمدار شهرستان پیشوا در شب دویست‌وبیستمین سلسله اجتماعات مردمی، با تجلیل از توانمندی‌های نسل جوان، بر ضرورت حمایت حداکثری از مدال‌آوران عرصه‌های علمی و ورزشی تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اجتماع مردمی پیشوا در شب دویست‌وبیستم، در میدان شهید چمران این شهرستان برگزار شد و جمعی از مردم با حضور در این مراسم، بر تداوم همبستگی و حمایت از جوانان کشور تأکید کردند.

در این اجتماع، حاضران ضمن تجلیل از ظرفیت‌های جوانان ایرانی در عرصه‌های مختلف، بر ضرورت حمایت بیشتر از جوانان مدال‌آور در رشته‌های ورزشی و علمی تأکید کردند و موفقیت آنان را نمادی از توانمندی و استعداد نسل جوان کشور دانستند.

شرکت‌کنندگان همچنین با بیان دیدگاه‌های خود درباره تحولات منطقه و سیاست خارجی، بر موضع خود در مخالفت با سیاست‌های دولت آمریکا تأکید کرده و شعارهایی در این زمینه سر دادند.

این اجتماع در میدان شهید چمران پیشوا و در ادامه سلسله تجمعات مردمی برگزار شد.