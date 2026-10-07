مردم شهرستان قرچک در دویست و بیستمین قرار شبانه خود با عنوان «خونخواهان رهبر شهید امت»، تأکید کردند که در سومین سالروز قیام هفتم اکتبر، چهره واقعی رژیم صهیونیستی و آمریکا برای جهانیان آشکار شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حاضران در این تجمع مردمی گفتند: امروز بیش از هر زمان دیگری شاهد نفرت مردم جهان از این رژیم کودک‌کش هستیم.

مردم در ۲۲۰امین قرار شبانه قرچک همچنین تأکید کردند: دشمن که از فشار نظامی و سیاسی بر کشورمان نتیجه‌ای نگرفته، برای خسته کردن مردم به افزایش فشارهای اقتصادی روی آورده است.