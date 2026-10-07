به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مسئول بسیج سازندگی سپاه کربلای مازندران از اجرای بخشی از طرح ملی «۵۰۰ کمربند سبز در ۵۰۰ جاده کشور» در جاده‌های پرتردد استان خبر داد.

سرهنگ سلیمان‌نژاد گفت: این طرح یکی از کارویژه‌های ملی در سراسر کشور است که بخشی از آن در مازندران نیز در حال اجراست و در قالب آن، در برخی جاده‌های پرتردد استان عملیات کاشت نهال و ایجاد کمربند سبز انجام خواهد شد.

وی افزود: اجرای این طرح با هماهنگی و مشارکت اداره‌کل منابع طبیعی استان، گروه‌های جهادی، صندوق‌های قرض‌الحسنه بسیج سازندگی، تسهیل‌گران این حوزه و گروه‌های مردم‌نهاد دنبال می‌شود.

مسئول بسیج سازندگی سپاه کربلای مازندران ادامه داد: این طرح چرخه‌ای کامل از تأمین و کاشت نهال تا مراقبت و آبیاری را شامل می‌شود و این روند به مدت دو سال ادامه خواهد داشت.

فعالیت قرارگاه اقتصاد مقاومتی و عدالت

سرهنگ سلیمان‌نژاد همچنین با تشریح فعالیت قرارگاه اقتصاد مقاومتی و عدالت استان گفت: از ابتدای سال تاکنون، کارگروه‌های این قرارگاه در همه شهرستان‌های استان هر دو هفته یک‌بار تشکیل جلسه داده‌اند و شناسایی آسیب‌ها و بررسی راهکار‌های حوزه اقتصاد مقاومتی را در دستور کار دارند.

وی افزود: شناسایی مشاغل مبتنی بر سرمایه‌گذاری مردمی نیز از دیگر محور‌های فعالیت این قرارگاه است و تاکنون حدود ۵ تعاونی یا گروه فعال در قالب سرمایه‌گذاری مردم‌پایه در استان شناسایی و بررسی شده‌اند.

مسئول بسیج سازندگی سپاه کربلای مازندران گفت: این مجموعه‌ها بدون دریافت تسهیلات از نهاد‌های دولتی و دستگاه‌های حمایتی فعالیت می‌کنند و آسیب‌ها و مشکلات آنها در حال بررسی است تا متناسب با شرایط هر مجموعه، راهکار‌های لازم ارائه و حمایت‌های مورد نیاز از این مشاغل انجام شود.