به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مردم قدرشناس شهرستان آمل سه‌شنبه شب در دویست‌وبیستمین شب از تجمعات شبانه، با پیکر شهید مدافع امنیت «نظام دست‌گشاده» وداع کردند.

این آیین در محل تجمعات شبانه مردم آمل در میدان ۱۷ شهریور برگزار شد و مردم با حضور پرشور، پیکر مطهر این شهید فراجا را در مقابل دیدگان خانواده‌اش مورد استقبال و تکریم قرار دادند.

شهید گروهبان یکم نظام دست‌گشاده، از کارکنان فرماندهی انتظامی شهرستان بمپور بود که در حمله تروریستی روز دوشنبه ۱۴ مهر در شهرستان بمپور استان سیستان و بلوچستان به شهادت رسید.

مراسم تشییع پیکر این شهید از ساعت ۱۳ روز چهارشنبه پانزدهم مهر، از مقابل ستاد فرماندهی انتظامی شهرستان آمل تا زادگاهش در روستای قائمه بخش دابودشت برگزار خواهد شد.

تروریست‌های مسلح روز دوشنبه ۱۳ مهر، هنگام گشت‌زنی و تأمین امنیت مردم، به گشت انتظامی پاسگاه نوکجو فرماندهی انتظامی شهرستان بمپور حمله و به سمت کارکنان انتظامی تیراندازی کردند که در این حمله شهید نظام دست‌گشاده و شهید امیرحسین قاسمی به شهادت رسیدند.

شهید نظام دست‌گشاده متولد دوم آذر ۱۳۸۱ و اهل شهرستان آمل بود.

همچنین شهید امیرحسین قاسمی، متولد هشتم خرداد ۱۳۸۱ و اهل شهرستان ساری، از کارکنان فرماندهی انتظامی شهرستان بمپور بود که در این حمله به شهادت رسید.

آیین وداع با شهید امیرحسین قاسمی نیز سه‌شنبه شب در محل تجمعات شبانه مردم ساری برگزار شد.

پیکر شهید امیرحسین قاسمی روز چهارشنبه با حضور مردم قدرشناس ساری تشییع و برای تدفین به زادگاهش، روستای امره شهرستان ساری، منتقل و در گلزار شهدای این روستا به خاک سپرده خواهد شد.