به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ فاطمه رستگار، اظهار کرد: جشن «پرواز بادبادک‌ها» فردا چهارشنبه، پانزدهم مهرماه در پارک جنگلی چغاسبز، جنب مرکز نجوم و رصدخانه کانون استان برگزار می‌شود.

وی اضافه کرد: این مراسم برای تمامی کودکان، نوجوانان و خانواده‌ها آزاد است.

رستگار تصریح کرد: تماشاخانه سیار کانون کشور از محور‌های اصلی این برنامه است که با اجرای نمایش طنز «خرمشیر»، فضایی سرگرم‌کننده برای مخاطبان فراهم خواهد کرد.

وی تشریح کرد: در کنار این نمایش، مجموعه‌ای از فعالیت‌های متنوع فرهنگی، هنری و ادبی نیز برای حاضران در نظر گرفته شده است.

مدیرکل کانون پرورش فکری استان در ادامه افزود: هدف از برگزاری این جشن؛ فراهم کردن فرصتی برای مشارکت کودکان در فعالیت‌های فرهنگی و هنری و ایجاد نشاط اجتماعی است.

وی روز جهانی کودک را فرصتی مناسب برای توجه به نیاز‌های فرهنگی و اجتماعی نسل آینده دانست و تأکید کرد: کانون از طریق چنین برنامه‌هایی در پی تقویت خلاقیت و ارتباط نزدیک‌تر کودکان با حوزه‌های هنری است.