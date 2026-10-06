نشست طرح و برنامه صدا و سیمای مرکز ایلام با حضور کارشناسان و عوامل تولید این مرکز برگزار شد و از میان طرح‌های پیشنهادی؛ ساخت مستندی درباره زندگی علمی، اجتماعی و مسیر فعالیت‌های شهید افشار خسروی، نخبه حوزه فناوری اطلاعات و امنیت سایبری به تصویب رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ در نشست طرح و برنامه صداوسیمای مرکز ایلام که امروز؛ سه‌شنبه ۱۴ مهر برگزار شد؛ بر اهمیت روایت زندگی و شخصیت دانشمند شهید افشار خسروی، نخبه حوزه فناوری اطلاعات و امنیت سایبری و ضرورت پرداختن به ابعاد کمتر شناخته‌شده زندگی او تأکید شد.

مستند شهید دکتر افشار خسروی قرار است؛ با نگاهی به زندگی، فعالیت‌های علمی و حرفه‌ای، ویژگی‌های شخصیتی و مسیر اثرگذاری وی؛ بخشی از روایت کمتر دیده‌شده نخبگان علمی کشور را برای مخاطب بازگو کند و تصویری متفاوت از پیوند دانش، مسئولیت اجتماعی و خدمت به ایران ارائه دهد.

شهید افشار خسروی؛ متولد رمضان سال ۱۳۶۴ در شهرستان ایوان و از نخبگان علمی کشور در حوزه فناوری اطلاعات و امنیت سایبری بود که بامداد ۲۳ اسفند ۱۴۰۴؛ در ماه مبارک رمضان، هدف حمله دشمن آمریکایی- صهیونی قرار گرفت و به همراه همسر، فرزندان خردسالش نیلا و رایان و والدین همسرش به شهادت رسید.

ساخت این مستند؛ گامی برای ثبت و ماندگار کردن روایت زندگی یکی از نخبگان علمی و شهدای اثرگذار کشور است؛ روایتی که می‌تواند علاوه بر معرفی ابعاد علمی و حرفه‌ای شهید خسروی، نسل جوان را با بخشی از سرمایه انسانی و علمی ایران آشنا کند.