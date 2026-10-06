معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش، با تاکید بر ضرورت قرار گرفتن هنر در چرخه اقتصادی کیش، گفت: یکی از مأموریت‌های جدید حوزه هنر، توجه جدی به اقتصاد هنر و صنایع خلاق است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، محمدحسین حسنی، گفت: تقویت اقتصاد هنر و صنایع خلاق می‌تواند با کمک به رونق گردشگری، به بهبود معیشت هنرمندان و کاهش وابستگی اقتصاد کیش به گردشگری کمک کند.

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش، در نشست رونمایی از پوستر جشنواره‌های هنری کیش، افزود: برای خروج منطقه آزاد کیش از شرایط موجود اقتصادی، باید در کنار گردشگری، ظرفیت‌های اقتصادی مرتبط با آن نیز تقویت شود و اقتصاد هنر و صنایع خلاق یکی از این ظرفیت‌هاست.

حسنی افزود: کیش ظرفیت‌های مناسبی برای شکل‌گیری اقتصاد هنر دارد و باید از این ظرفیت برای رونق فعالیت‌های هنری و کمک به معیشت هنرمندان استفاده کرد.

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش، گفت: برگزاری رویداد‌های هنری زمانی اثرگذارتر خواهد بود و هنر در چرخه اقتصادی کیش نقش پیدا کند و بخشی از نیاز‌های معیشتی جامعه هنری را پوشش دهد.

حسنی بر ضرورت سنجش اثرگذاری جشنواره‌های هنری در جامعه محلی تأکید کرد و افزود: موفقیت یک جشنواره تنها به برگزاری رویداد، حضور چهره‌ها یا بازتاب رسانه‌ای آن محدود نمی‌شود، بلکه باید دید این رویداد چه اثری بر آموزش، استعداد‌یابی، ایجاد انگیزه و توسعه گروه‌های هنری جزیره داشته است.

او با بیان اینکه جامعه محلی کیش شامل بومیان و ساکنان است، گفت: جشنواره‌ها باید زمینه مشارکت و رشد هنرمندان و علاقه‌مندان کیش را فراهم کنند و آثار آنها در فعالیت‌های هنری آینده دیده شود و در شرایط کنونی، هنر می‌تواند ابزاری برای تقویت امید، همدلی و نشاط اجتماعی باشد و فعالان فرهنگی و هنری نیز با ابزار‌هایی مانند قلم، موسیقی، تئاتر و تصویر می‌توانند در این زمینه نقش‌آفرینی کنند.

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به برگزاری سه جشنواره هنری در حوزه موسیقی، تئاتر و عکس و تصویر، گفت: پیگیری برای برگزاری جشنواره فیلم به عنوان یک برنامه معوق در دستور کار قرار دارد.

حسنی تأکید کرد: توجه به اقتصاد هنر از امسال باید به یکی از مطالبه های جدی مدیریت هنری سازمان منطقه آزاد کیش تبدیل شود و گزارش مشخصی از اقدامات انجام‌شده ارائه شود.