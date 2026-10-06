مراسم تشییع و خاکسپاری گروهبان یکم امیررضا فریادرس با حضور اقشار مختلف مردم و مسئولان در شهرستان دلفان لرستان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، پیکر پاک گروهبان یکم امیررضا فریادرس امروز ۱۴ مهرماه با حضور مردم قدرشناس و جمعی از مسئولان دستگاه‌های اجرایی، کارکنان نظامی و انتظامی دلفان برگزار شد.

پیکر مرحوم پس از تشییع در گلزار شهدای روستای چراغ از توابع شهرستان دلفان به خاک سپرده شد.

زنده‌یاد امیررضا فریادرس، اهل روستای چراغ، بخش خاوه شهرستان دلفان در مسیر پاسداری از امنیت و آرامش میهن، جان خود را فدا کرد و نام و یادش در دل‌ها جاودانه شد.