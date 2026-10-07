معاون آموزشی وزارت علوم با اشاره به تغییر تقویم آموزشی دانشگاه‌ها گفت: دانشجویان جاری از مهرماه تحصیل خود را آغاز کرده‌اند و کلاس‌های دانشجویان نوورودی از هفته‌های سوم یا چهارم آبان‌ماه شروع می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ ابوالفضل واحدی گفت: دانشجویان جاری از مهرماه تحصیل خود را آغاز کرده‌اند و کلاس‌های دانشجویان نوورودی از هفته‌های سوم یا چهارم آبان‌ماه شروع می‌شود.

معاون آموزشی وزارت علوم افزود: برای دانشجویان نوورودی برنامه‌ریزی منعطفی انجام شده و تعداد واحد‌های ترم اول کاهش یافته است تا فشار کمتری به دانشجویان وارد شود. در عین حال، تعداد ساعات کلاس‌ها افزایش یافته، اما استاندارد‌های آموزشی و سرفصل‌ها رعایت خواهد شد.

واحدی گفت: تمام مسائل به دانشگاه‌ها ابلاغ شده و دانشگاه‌ها ملزم به استفاده حداکثری از امکانات آموزش حضوری خود هستند. ⁩⁩