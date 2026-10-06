جانشین انتظامی شهرستان ساری به مناسبت هفته فراجا با حضور در مدرسه شهدای کربلا با دانش‌آموزان دیدار و گفت‌وگو کرد.

آموزش مهارت‌های ایمنی و پیشگیری به دانش‌آموزان ساری در هفته فراجا

آموزش مهارت‌های ایمنی و پیشگیری به دانش‌آموزان ساری در هفته فراجا

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، به مناسبت هفته فراجا، سرهنگ محمدقلی اسدی جانشین انتظامی شهرستان ساری با حضور در مدرسه شهدای کربلا با دانش‌آموزان دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

در این برنامه، آموزش‌های مقدماتی و متناسب با سن دانش‌آموزان در زمینه رعایت نکات ایمنی، پیشگیری از حوادث، مراقبت از وسایل شخصی و اهمیت رعایت قوانین و مقررات ارائه شد.

همچنین در فضایی صمیمی، دانش‌آموزان پرسش‌های خود را مطرح کردند و جانشین انتظامی شهرستان ساری به سؤالات آنان پاسخ داد.

این برنامه با هدف افزایش آگاهی دانش‌آموزان، آموزش مهارت‌های اولیه پیشگیری و ارتقای فرهنگ امنیت و ایمنی در میان آنان برگزار شد.