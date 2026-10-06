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جانشین انتظامی شهرستان ساری به مناسبت هفته فراجا با حضور در مدرسه شهدای کربلا با دانشآموزان دیدار و گفتوگو کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، به مناسبت هفته فراجا، سرهنگ محمدقلی اسدی جانشین انتظامی شهرستان ساری با حضور در مدرسه شهدای کربلا با دانشآموزان دیدار و گفتوگو کرد.
در این برنامه، آموزشهای مقدماتی و متناسب با سن دانشآموزان در زمینه رعایت نکات ایمنی، پیشگیری از حوادث، مراقبت از وسایل شخصی و اهمیت رعایت قوانین و مقررات ارائه شد.
همچنین در فضایی صمیمی، دانشآموزان پرسشهای خود را مطرح کردند و جانشین انتظامی شهرستان ساری به سؤالات آنان پاسخ داد.
این برنامه با هدف افزایش آگاهی دانشآموزان، آموزش مهارتهای اولیه پیشگیری و ارتقای فرهنگ امنیت و ایمنی در میان آنان برگزار شد.