به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان،فاطمه علوی دانش اموز بمی توانسته در آزمون سراسری دانشگاه‌ها امسال در رشته علوم انسانی رتبه ۲۸ کشور را بدست بیاورد.

خاتم علوی حافظ ۲۴ جز قران کریم است و توسل به قران و اهل بیت را راز موفقیت خود میداند.

مینا حسینی با کسب رتبه ۳۷۲ و ابوالفضل سیفعلی با کسب رتبه ۳۹۱، موفقیت ارزشمندی را برای خود، خانواده‌هایشان و مردم شهرستان جازموریان رقم زدند.

موفقیت مینا حسینی و ابوافضل سیفعلی، تنها کسب دو رتبه برتر در کنکور نیست؛ بلکه نشان‌دهنده ظرفیت‌ها و استعدادهای علمی جوانان جازموریان است؛ استعدادهایی که با حمایت و فراهم شدن فرصت‌های برابر آموزشی، می‌توانند در عرصه‌های علمی کشور بیش از پیش بدرخشند.