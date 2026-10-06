معاونت ورزش و تفریحات سالم کیش، اعلام کرد: طرح استعدادیابی ورزشی دانش‌آموزان در مدارس کیش از روز چهارشنبه ۱۵ مهر با ارزیابی دانش‌آموزان دختر ۸ تا ۱۲ سال در مدرسه الغدیر آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، معاونت ورزش و تفریحات سالم کیش، اعلام کرد: نشست هماهنگی اجرای طرح با حضور معاون ورزش و تفریحات سالم کیش و جمعی از مربیان رشته‌های مختلف ورزشی برگزار شد و ظرفیت‌های موجود برای شناسایی و هدایت استعداد‌های ورزشی دانش‌آموزان و نحوه همکاری مربیان ورزشی با مدارس بررسی شد.

معاون ورزش و تفریحات سالم کیش در این نشست با تأکید بر اهمیت شناسایی استعداد‌های ورزشی در سنین پایه، گفت: شناسایی استعداد‌ها از مدارس می‌تواند زمینه شکل‌گیری مسیر حرفه‌ای ورزشکاران آینده کیش را فراهم کند و برای دستیابی به این هدف، حضور هدفمند مربیان و همکاری منظم با مدارس ضروری است.

مربیان رشته‌های مختلف ورزشی نیز دیدگاه‌ها و پیشنهاد‌های خود را درباره نحوه اجرای طرح، فرآیند شناسایی استعداد‌ها و چگونگی هدایت دانش‌آموزان مستعد به رشته‌های ورزشی متناسب با توانمندی‌های آنان مطرح کردند.

مرحله نخست طرح استعدادیابی ورزشی دانش‌آموزان از چهارشنبه ۱۵ مهر در مدرسه دخترانه الغدیر آغاز می‌شود و دانش‌آموزان ۸ تا ۱۲ سال در مجموعه‌ای از آزمون‌های پیکرسنجی و آمادگی جسمانی ارزیابی می شوند.

نتایج ارزیابی‌ها پس از بررسی، مبنای شناسایی توانمندی‌ها و استعداد‌های ورزشی دانش‌آموزان قرار خواهد گرفت و افراد مستعد، متناسب با ویژگی‌ها و ظرفیت‌های شناسایی، به رشته‌های ورزشی و هیئت‌های ورزشی معرفی می‌شوند تا فرآیند آموزش و پرورش تخصصی آنان دنبال شود.

طرح با هدف ایجاد یک مسیر مشخص از شناسایی استعداد در مدارس تا هدایت دانش‌آموزان به فعالیت تخصصی ورزشی اجرا می‌شود و در مراحل بعد، مدارس دیگر کیش نیز تحت پوشش قرار خواهند گرفت.