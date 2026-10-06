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طوفان الاقضی، کارستان یحیی سنوار

نتایج نظرسنجی شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی نشان داد ۶۵ درصد شهرک نشینان، طوفان الاقصی را بزرگترین شکست امنیتی رژیم صهیونیستی می‌دانند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۷/۱۴- ۲۲:۲۵
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برچسب ها: سنوار ، طوفان الاقصی
 