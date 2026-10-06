به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، سرهنگ شادابی چگنی گفت: برابر اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر تصادف بین خودروی سواری تارا و یک دستگاه تریلر کشنده در کیلومتر ۳۸ محور خرم‌آباد به بروجرد، بلافاصله تیم‌های های امدادی و پلیس راه در محل حاضر شدند.

وی افزود: بررسی‌های اولیه در محل حادثه حاکی از آن است که راننده خودروی سواری به دلیل خستگی مفرط، خواب‌آلودگی و توجه نکردن به جلو، عامل بروز سانحه بوده که به جان باختن دو سرنشین خودروی سواری منتهی شد.

وی از رانندگان خواست با رعایت اصول ایمنی و پرهیز از رانندگی در حالت خستگی، از تبدیل جاده به مسیر‌های مرگبار جلوگیری کنند.