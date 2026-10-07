مخاطبان برخی استان‌ها از نمایش فیلم‌های سی و هشتمین جشنواره فیلم های ‌کودکان و نوجوانان استقبال چشمگیر داشته اند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ محمدرضا فرجی، مدیر امور استان‌های سی و‌هشتمین جشنواره بین‌المللی با اشاره به استقبال چشمگیر مخاطبان برخی استان‌ها از اکران فیلم‌های جشنواره گفت: تاکنون استان قم با ۱۳۶۰ مخاطب در دو روز نخست اکران، در رتبه اول بیشترین تعداد تماشاگر قرار دارد. پس از آن، بوشهر با ۹۵۰ مخاطب، سیستان و بلوچستان با ۵۵۰ مخاطب، خراسان رضوی و گلستان با بیش از ۴۵۰ مخاطب بیشترین حضور دانش‌آموزی را تا امروز به ثبت رسانده‌اند.

وی افزود: با وجود اطلاع‌رسانی دیرهنگام نمایش فیلم‌های جشنواره در برخی از استان‌ها، استقبال دانش‌آموزان از روز‌های دوم و سوم اکران مثال زدنی بوده است.

فرجی بیان کرد: چهارشنبه آخرین روز نمایش فیلم‌های منتخب در استان‌ها خواهد بود و به همین دلیل، انتظار استقبال بیشتر مخاطبان از اکران فیلم‌های این دوره از جشنواره وجود دارد.

مدیر امور استان‌های جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان با اشاره به ظرفیت اکران سینما‌سیار ادامه داد: هم‌زمان در چند نقطه از شهر‌های استان اصفهان که فاقد سینما هستند، نمایش فیلم‌ها توسط امکانات سینما‌سیار به انجام رسیده است. بدین ترتیب تا امروز بیش از ۱۴۰۰ دانش‌آموز توسط سینما‌سیار به تماشای فیلم‌های نشسته‌اند.

فرجی در پایان با اشاره به نمایش فیلم‌های جشنواره در شهر میناب گفت: حسب برنامه‌ریزی‌های انجام شده، فیلم‌های جشنواره با یاد و نام شهدای میناب در این شهر برای دانش‌آموزان و خانواده‌ها نمایش داده می‌شود.

سی و هشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان تا ۱۶ مهرماه در اصفهان ادامه دارد.