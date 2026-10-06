رئیس پلیس راه لرستان گفت: یک دستگاه خودروی مگان با ۵۰۱ فقره تخلف رانندگی و بیش از ۵۰ میلیون تومان خلافی در محور دورود به خرم‌آباد توقیف شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، سرهنگ شهرام شادابی‌چگنی گفت: مأموران پلیس راه دورود در جریان گشت‌زنی و کنترل خودرو‌های عبوری در محور‌های مواصلاتی، یک دستگاه خودروی مگان را به دلیل ارتکاب تخلفات رانندگی متوقف کردند.

وی افزود: در بررسی سوابق مشخص شد این خودرو دارای ۵۰۱ فقره تخلف رانندگی و بیش از ۵۰ میلیون تومان جریمه معوق است که با توجه به تعدد تخلفات، توقیف و به پارکینگ منتقل شد.

رئیس پلیس راه لرستان با تأکید بر اینکه تخلفات رانندگی به ویژه تخلفات حادثه‌ساز می‌تواند جان راننده و سایرین را به خطر بیندازد، خاطرنشان کرد: برخورد با رانندگان متخلف، با هدف ارتقای نظم و ایمنی تردد در محور‌های مواصلاتی استان با جدیت ادامه دارد.

سرهنگ شادابی‌چگنی از رانندگان خواست با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی از ارتکاب تخلفات حادثه‌ساز خودداری کرده و با رعایت حقوق سایر کاربران، در تأمین ایمنی جاده‌ها سهیم باشند.