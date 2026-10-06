به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، منوچهر نصری اظهار کرد: دانشگاه لرستان توسعه همکاری‌های علمی با خارج از کشور را از سال‌های گذشته مد نظر قرار داده و از سال ۱۳۹۷ برای جذب دانشجویان بین‌المللی شهریه‌پرداز از کشور‌های نیجریه، ساحل عاج، هند، پاکستان، افغانستان، مالزی و عراق اقدام کرده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر بیش از ۶۰۰ دانشجوی بین‌المللی در این دانشگاه مشغول به تحصیل هستند، ادامه داد: بخش عمده این دانشجویان در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا مشغول به تحصیل هستند.

مدیر گروه همکاری‌های علمی بین‌المللی دانشگاه لرستان گفت: با توجه به تمایل متقاضیان عراقی برای تحصیل در دانشگاه لرستان، در حال حاضر بخش عمده دانشجویان بین‌المللی این دانشگاه را دانشجویان عراقی تشکیل می‌دهند.

نصری با اشاره به ابعاد کمی و کیفی در توسعه فعالیت‌های بین‌المللی گفت: دانشگاه لرستان همسو با اهداف تعیین‌شده از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، توسعه فعالیت‌های بین‌المللی را دنبال می‌کند و در این مسیر، توسعه علمی و فرهنگی را به‌صورت همزمان مورد توجه قرار داده است.

وی به تأسیس مرکز آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان (آزفا) در دانشگاه لرستان اشاره کرد و افزود: این مرکز با هدف حرکت هدفمندتر برای ترویج و توسعه فرهنگی در کنار توسعه علمی راه‌اندازی شده است.

مدیر گروه همکاری‌های علمی بین‌المللی دانشگاه لرستان در ادامه تصریح کرد: تمامی دانشجویان بین‌المللی پیش از آغاز تحصیل، یک دوره مقدماتی آموزش زبان فارسی و در ادامه تحصیل نیز دوره‌های تکمیلی زبان فارسی را می‌گذرانند.

نصری با اشاره به امکانات دانشگاه لرستان برای دانشجویان بین‌المللی، گفت: دانشگاه برای اسکان این دانشجویان دارای مجموعه‌های خوابگاهی اختصاصی است و برای خدمات‌دهی به خانواده‌های آنها نیز یک مجموعه مهمانسرا در نظر گرفته است.

وی، تبادل استاد و دانشجو با کشور‌های مختلف و اجرای طرح‌های علمی و پژوهشی مشترک با کشور‌های خارجی را از دیگر برنامه‌های اصلی دانشگاه در حوزه فعالیت‌های بین‌المللی عنوان کرد.

نصری خاطرنشان کرد: موقعیت جغرافیایی و طبیعت جذاب استان لرستان، آثار طبیعی و باستانی، جاذبه‌های گردشگری و همچنین ظرفیت‌های طبیعی و منابع خدادادی استان نیز از دیگر ظرفیت‌هایی است که دانشگاه می‌تواند با بهره‌گیری از آنها در مسیر توسعه همکاری‌های علمی و بین‌المللی گام بردارد.