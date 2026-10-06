وزیر راه و شهرسازی با هدف شرکت در نشست بین‌المللی «نقش زنان در حفظ صلح و دستیابی به توسعه پایدار» و رایزنی با مقام‌های ترکمنستان، شامگاه سه‌شنبه وارد ترکمن‌باشی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی و رئیس ایرانی کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و ترکمنستان، در صدر هیئتی وارد این کشور شد.

مقام‌های ترکمنستان در فرودگاه ترکمن‌باشی از وزیر راه و شهرسازی کشورمان استقبال کردند.

خانم صادق قرار است فردا در نشست بین‌المللی نقش زنان در حفظ صلح و دستیابی به توسعه پایدار سخنرانی کند.

دیدار و گفت‌وگو با شماری از مقام‌های ترکمنستان و بررسی زمینه‌های همکاری مشترک اقتصادی نیز از برنامه‌های این سفر اعلام شده است.