نشست دو روزه مجمع نمایندگان ملت مبعوث با هدف هم‌افزایی و تبیین راهکار‌های عملیاتی، با حضور بیش از ۴۰ تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در قم آغاز شد؛ در این کارگاه تخصصی موضوعات کلیدی از جمله مسکن، ارزش پول ملی، معیشت و مباحث فرهنگی بررسی و نتایج نهایی جهت ارائه به رئیس‌جمهور تدوین می‌شود.

بررسی افزایش حقوق و دستمزد و راهکار‌های حل چالش‌های اقتصادی و فرهنگی

بررسی افزایش حقوق و دستمزد و راهکار‌های حل چالش‌های اقتصادی و فرهنگی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم ، حجت‌الاسلام روانبخش، نایب‌رئیس مجمع نمایندگان ملت مبعوث، در حاشیه این نشست گفت: بیش از ۴۰ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی عضو مجمع عمومی نمایندگان ملت مبعوث، از امشب در قم حضور یافته‌اند تا در کارگاهی دوروزه، مسائل مهم مردم را بررسی و برای آنها راهکار ارائه کنند.

وی افزود: نمایندگان در این نشست، موضوعات مهم و روز جامعه را به بحث می‌گذارند و درباره راهکار‌های حل آنها تبادل نظر می‌کنند.

روانبخش، مسکن و زمین، ارز و ارزش پول ملی، حقوق و دستمزد و عفاف و حجاب را از محور‌های این نشست برشمرد و گفت: موضوع مسکن و زمین امشب بررسی می‌شود و ارز و ارزش پول ملی در نوبت پیش از ظهر فردا در دستور کار قرار دارد. موضوع حقوق و دستمزد نیز در ادامه نشست بررسی خواهد شد.

همچنین موضوع عفاف و حجاب و راهکار‌های مقابله با برهنگی و کشف حجاب نیز فردا بعدازظهر بررسی می‌شود.

روانبخش گفت: پس از پایان نشست، مباحث مطرح‌شده در شورای مرکزی مجمع جمع‌بندی خواهد شد. پیش‌تر نیز موضوع برگزاری جلسه در قم با رئیس‌جمهور در میان گذاشته شده و قرار است نتایج نشست و راهکار‌های مطرح‌شده به رئیس‌جمهور و دولت ارائه شود.