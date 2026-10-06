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بازگشت قهرمانان المپیاد جهانی نجوم و اختر فیزیک به کشور

تیم ملی المپیاد نجوم کشور امروز وارد ایران شد و مورد استقبال مردم قرار گرفت.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۷/۱۴- ۲۱:۵۴
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برچسب ها: مدال آوران ، تیم ملی دانش آموزی ، نجوم و اخترفیزیک
 