به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رییس بنیاد نخبگان استان اصفهان گفت: تاکنون ۶ هزار و ۹۰۰ نفر از نیرو‌های نخبه و اثرگذار استان در قالب طرح‌های مختلف شناسایی شده‌اند که این ظرفیت می‌تواند به‌عنوان یک سرمایه انسانی ارزشمند برای حل مسائل استان و کشور به کار گرفته شود.

ساره گلی با اشاره به ظرفیت گسترده نیروی انسانی نخبه استان و با تأکید بر ضرورت توجه جدی به این ظرفیت افزود: می‌توان این ظرفیت را به یک ارتش ۶ هزار و ۹۰۰ نفره از نیرو‌های توانمند تشبیه کرد که برای حل مسائل استان آماده هستند و پیش از این نیز توانایی خود را در حل مسائل مختلف نشان داده‌اند.

وی افزود: بنیاد نخبگان با توجه به جایگاه ویژه‌ای که برای نخبگان در نظام حکمرانی کشور تعریف شده، شکل گرفته است و رهبر شهید انقلاب نیز بر اهمیت این موضوع تأکید ویژه‌ای داشتند.

رییس بنیاد نخبگان استان اصفهان با اشاره به اهمیت فناوری در تحولات و جنگ‌های اخیر گفت: در ۲ سال اخیر شاهد بودیم که تحولات به‌شدت فناوری شده است و در جریان جنگ نیز هر روز یکی از فناوری‌ها و مراکز علمی ایران مورد تهاجم قرار می‌گرفت، به نحوی که فقط در اصفهان به ۵۶ شرکت دانش بنیان حمله شد.

گلی تاکید کرد: این موضوع نشان می‌دهد مسیری که طی شده، مسیر درستی بوده است و نیرو‌های دانش‌بنیان استان از همین فرآیند رشد کرده‌اند و امروز در حال ایفای نقش هستند.

وی افزود: امروز با جنگی مواجه هستیم که فناوری را هدف قرار داده است و از سوی دیگر، ۶ هزار و ۹۰۰ نیروی توانمند در استان وجود دارند که باید در چنین شرایطی وارد میدان شوند و زمانی که یک فناوری یا زیرساخت آسیب می‌بیند، ظرفیت علمی و فناورانه کشور باید بتواند در کوتاه‌ترین زمان ممکن برای بازسازی و جایگزینی آن اقدام کند.

رییس بنیاد نخبگان استان اصفهان با اشاره به نمونه فولاد مبارکه گفت: برای نمونه، پس از آسیب‌دیدگی فولاد مبارکه، دانشجویان و نیرو‌های نخبه حدود ۲۰ محصول مورد نیاز برای بازسازی این مجموعه را تولید کردند.

ساره گلی تأکید کرد: امروز تنها راه ما برای بازسازی، پیشرفت و توسعه، استفاده از افرادی است که بتوانند مشکلات کشور را در عرصه‌های مختلف حل کنند؛ افرادی که قبلاً توانایی خود را در میدان عمل اثبات کرده‌اند.

رییس بنیاد نخبگان استان اصفهان گفت: رسالت بنیاد نخبگان در این زمینه چند بخش دارد؛ نخست شناسایی نخبگان است که از طریق طرح‌های مختلف انجام می‌شود، سپس توانمندسازی و هدایت آنها و در ادامه جذب این نیرو‌ها در بخش‌های مختلف کشور است.

گلی افزود: بنیاد در کنار فعالیت‌های حل مساله، طرح‌های توانمندسازی و هدایت نخبگان را نیز اجرا می‌کند و تلاش دارد تیم‌های مختلف نخبگانی را شکل و مسائل بیشتری را در اختیار آنها قرار دهد و در نهایت نیز آنها را به دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلف معرفی کند.

وی تأکید کرد: جامعه نخبگانی کشور سرمایه‌ای بزرگ برای حل مسائل و عبور از شرایط دشوار است و باید زمینه‌ای فراهم شود که این نیرو‌ها بتوانند توان علمی، تخصصی و فناورانه خود را در مسیر حل مسائل واقعی کشور به کار بگیرند.