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اجتماعات شبانه و قدردانی مردم از قهرمانان علمی و ورزشی کشور

مردم ایران چه در خیابان چه در میدان، پرچم را بالا نگاه داشته‌اند. مردم در شب دویست و نوزدهم اجتماعات از افتخارآفرینان و مدال‌آوران علمی و ورزشی کشور قدردانی کردند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۷/۱۴- ۲۱:۳۲
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برچسب ها: اجتماعات مردمی ، دفاع از وطن ، اتحاد و انسجام ملت
 