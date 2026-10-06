اجتماعات شبانه و قدردانی مردم از قهرمانان علمی و ورزشی کشور

مردم ایران چه در خیابان چه در میدان، پرچم را بالا نگاه داشته‌اند. مردم در شب دویست و نوزدهم اجتماعات از افتخارآفرینان و مدال‌آوران علمی و ورزشی کشور قدردانی کردند.