معاون بانک مرکزی، ایرانیان مقیم خارج را بازوی قدرتمند توسعه اقتصادی کشور دانست و بر حمایت قانونی از سرمایه‌گذاری این عزیزان و تضمین امنیت بازگشت سرمایه‌شان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، ابوالفضل کوده ئی، معاون روابط بین‌الملل بانک مرکزی در حاشیه «دورهمی نخبگان دیار مینودری»، با اشاره به جایگاه راهبردی ایرانیان خارج از کشور در توسعه روابط اقتصادی، اظهار کرد: برنامه‌ریزی دستگاه‌های اجرایی باید متناسب با نیاز‌های این قشر از جامعه تنظیم شود تا مسیر انتقال دانش فنی، سرمایه و ارتباطات اقتصادی تسهیل گردد.

تضمین قانونی برای امنیت سرمایه

وی با استناد به قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی، تصریح کرد: سرمایه‌گذاری‌هایی که منشأ خارجی داشته باشند، در تمامی حوزه‌های نفتی، غیرنفتی و خدمات تخصصی از حمایت‌های قانونی کامل برخوردارند. کوده-ئی افزود: بانک مرکزی با همکاری سازمان سرمایه‌گذاری و مراکز خدمات استانی، تضمین بازگشت اصل سرمایه و سود حاصل از آن را به سرمایه‌گذاران اطمینان می‌دهد و در برابر ریسک‌هایی نظیر دخالت‌های دولتی یا ملی‌شدن، چتر حمایتی قانون را گسترانیده است.

راهکار‌های عبور از محدودیت‌های بانکی

معاون روابط بین‌الملل بانک مرکزی، با اذعان به وجود محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، از طراحی روش‌های نوین انتقال وجوه خبر داد و تأکید کرد: این بانک آماده است تا متناسب با نیاز ایرانیان مقیم خارج، راهکار‌های تخصصی برای انتقال وجوه و رفع موانع موجود ارائه دهد. وی افزود: هدف ما تنها رفع مشکلات فعلی نیست، بلکه به دنبال ظرفیت‌سازی برای آینده هستیم تا روند جذب سرمایه با سرعت و اطمینان بیشتری دنبال شود.

فرصت فعالیت در آژانس‌های خصوصی

کوده ئی همچنین ایجاد «آژانس‌های خصوصی جذب سرمایه» را فرصتی دوجانبه خواند و گفت: ایرانیان مقیم خارج می‌توانند با اخذ مجوز‌های لازم، به عنوان بازو‌های تخصصی در جذب سرمایه‌گذاران خارجی و پیوند بنگاه‌های اقتصادی داخلی با بازار‌های جهانی فعالیت کنند. این امر علاوه بر کمک به توسعه اقتصادی کشور، فرصتی برای ایجاد درآمد و توسعه فعالیت‌های اقتصادی خود این عزیزان نیز خواهد بود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: آگاهی‌رسانی شفاف درباره فرصت‌های سرمایه‌گذاری در ایران، گام نخست برای جلب اعتماد سرمایه‌گذاران است و بانک مرکزی آماده ارائه اطلاعات دقیق به تمامی هموطنان علاقه‌مند در سراسر جهان است.