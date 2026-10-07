در راستای صیانت از منابع آب و جلوگیری از بروز مخاطرات سیلابی، عملیات رفع موانع و سازه‌های غیرمجاز در مسیر رودخانه گازرگاه (محدوده دشت مزرعه‌نو) در شهرستان آران و بیدگل اجرا شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس اداره منابع آب شهرستان آران و بیدگل گفت: در پی شناسایی عملیات کالورت‌گذاری (کول) غیرمجاز و غیراستاندارد به همت برخی از کشاورزان در محدوده دشت مزرعه‌نو، که منجر به کاهش ظرفیت آبگذری و ایجاد اختلال در جریان طبیعی سیلاب شده بود، تیم‌های عملیاتی با اعزام تجهیزات، و با همکاری شهرداری و استفاده از تجهیزات سنگین این موانع را از مسیر رودخانه خارج کردند.

سلمان مسگرفرد افزود: این عملیات با همکاری شهرداری و بهره‌گیری از دو دستگاه لودر با هدف بازگرداندن مسیر طبیعی جریان آب صورت گرفت.

وی گفت: احداث سازه‌های غیراصولی در بستر رودخانه، علاوه بر تنگ‌شدگی مقطع عبور جریان، می‌تواند موجب افزایش تراز آب در بالادست، انحراف جریان، وقوع آب‌شستگی و در نهایت تشدید خسارات ناشی از سیلاب شود.

رئیس اداره منابع آب شهرستان آران و بیدگل گفت: حفظ بستر و حریم رودخانه و باز نگه داشتن مقطع آبگذری، از الزامات اساسی مدیریت سیلاب و صیانت از اراضی و تاسیسات پیرامونی است.

سلمان مسگرفرد افزود: هرگونه فعالیت یا تغییر در این محدوده، مستلزم رعایت ضوابط فنی و دریافت مجوز‌های قانونی از مراجع مربوطه است.