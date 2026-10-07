در آستانه فصل سرد سال، بیش از ۵ هزار بخاری راندمان‌بالا در مناطق سردسیر استان اصفهان توزیع شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان از توزیع بیش از ۵ هزار دستگاه بخاری راندمان‌بالا در مناطق سردسیر استان خبر داد و گفت: این طرح ابتدا با اولویت شهرستان‌های سردسیر بویین‌میاندشت، داران، فریدونشهر و با هدف کاهش مصرف گاز بخش خانگی و افزایش بهره‌وری تجهیزات گرمایشی در دستور کار این شرکت قرار گرفت.

ابراهیم محسنی هماگرانی، مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان با اشاره به اجرای طرح توزیع بخاری‌های راندمان‌بالا در مناطق سردسیر استان تاکید کرد: در این طرح، تاکنون بیش از ۵ هزار دستگاه بخاری با راندمان بالا در اختیار مشترکین در شهرستان‌های هدف قرار گرفته و فرآیند توزیع با توجه به برنامه‌ریزی انجام‌شده، به‌صورت مرحله‌ای تداوم دارد.

وی افزود: با توجه به شرایط آب‌وهوایی شهرستان‌های سردسیر و سهم قابل توجه وسایل گرمایشی در مصرف گاز خانوارها، جایگزینی بخاری‌های کم‌بازده با تجهیزات دارای راندمان بالاتر، یکی از اقدامات مؤثر برای کاهش مصرف در این مناطق به شمار می‌رود.

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان ادامه داد: بخاری‌ها در شهرستان میمه در هفته جاری توزیع می‌شود و اجرای این طرح در سایر شهرستان‌های هدف نیز مطابق برنامه پیش‌بینی‌شده ادامه خواهد داشت؛ به‌گونه‌ای که در شهرستان چادگان، توزیع بخاری‌ها از ابتدای آبان‌ماه در دستور کار قرار می‌گیرد.

محسنی بیان کرد: هدف از اجرای این طرح فقط جایگزینی یک وسیله گرمایشی با وسیله‌ای دیگر نیست، بلکه ارتقای بهره‌وری مصرف انرژی در بخش خانگی و کاهش میزان گاز مصرفی برای تأمین گرمای مورد نیاز و کاهش گازب‌ها و کمک به اقتصاد و خانوارهاست.

وی با تأکید بر اینکه مدیریت مصرف گاز نیازمند مجموعه‌ای از اقدامات همزمان است، گفت: استفاده از تجهیزات گرمایشی استاندارد و پربازده، رعایت دمای مناسب محیط و جلوگیری از اتلاف انرژی، در کنار همکاری و همراهی مردم شریف استان می‌توانند نقش مؤثری در کاهش مصرف گاز در فصل سرد داشته باشند.

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان گفت: این شرکت اجرای برنامه‌های بهینه‌سازی و افزایش بهره‌وری مصرف انرژی را طبق مصوبه شورای اقتصاد در مناطق مختلف استان دنبال می‌کند و توزیع بخاری‌های راندمان‌بالا نیز در چارچوب همین برنامه و با تمرکز بر مناطق سردسیر انجام می‌شود.