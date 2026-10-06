تأمین پایدار خدمات زیربنایی در شهر‌های جدید امیرکبیر و مهاجران با تمرکز بر توسعه شبکه فاضلاب و زیرساخت برق، در نشست مسئولان استانی و شرکت عمران شهر‌های جدید دنبال شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید در نشست با مدیران دستگاه‌های خدمات‌رسان استان مرکزی، راهکارهای بهبود زیرساخت‌های شهرهای امیرکبیر و مهاجران را بررسی کرد.

در این نشست، تکمیل و توسعه شبکه فاضلاب امیرکبیر و رفع نیازهای این شهر در بخش تأمین و توسعه برق، با حضور مدیران شرکت‌های آب و فاضلاب و توزیع نیروی برق استان مرکزی مورد بررسی قرار گرفت.

شهرام ملکی بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی برای برطرف کردن مسائل باقی‌مانده و تأمین به‌موقع خدمات زیربنایی تأکید کرد.

وی با قدردانی از همراهی استانداری و دستگاه‌های خدمات‌رسان استان مرکزی، وضعیت زیرساختی شهرهای جدید این استان را مطلوب ارزیابی کرد.

ملکی ابراز امیدواری کرد با استمرار همکاری‌ها، نیازهای باقی‌مانده شهرهای امیرکبیر و مهاجران نیز در کوتاه‌ترین زمان برطرف شود.